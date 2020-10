Na Hrvaškem v zadnjem dnevu več kot 800 novih okužb

Zagreb, 18. oktobra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili 819 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je nekoliko manj od dneva pred tem, ko so jih potrdili 1096. Umrlo je osem ljudi, je danes sporočil Nacionalni štab civilne zaščite. Število aktivno okuženih v državi je trenutno 5164, so še navedli.