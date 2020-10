Odpoklic čokolade Finesse z lešniki in rozinami

z dodatnim lotom izdelka v drugem odstavku

Ljubljana, 18. oktobra - Podjetje Mercator je iz prodaje odpoklicalo čokolado Finesse, lešnik-rozine, 80 gramov. Čokolado so odpoklicali zaradi možnosti tujka v izdelku, so sporočili iz podjetja Mercator.

Lot oznaki odpoklicanih izdelkov sta L2015611 3850334343062 in L2015631 3850334343062, rok uporabe pa 4. junij 2021. Podjetje Mercator vse kupce prosi, da izdelkov ne uživajo in jih vrnejo v prodajalno, kjer so jih kupili. Povrnili jim bodo kupnino ali izdali dobropis, so še sporočili.