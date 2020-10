Beckenbauer že poslal čestitko Peleju za 80. rojstni dan

Berlin, 18. oktobra - Brazilec Pele, za mnoge častilce nogometne igre najboljši igralec vseh časov, bo v petek, 23. oktobra, praznoval 80. rojstni dan. Njegov nekdanji soigralec pri ameriškem moštvu New York Cosmos in prav tako velikan nogometne igre, Nemec Franz Beckenbauer, mu je že poslal čestitko, ki jo je objavil časnik "Bild am Sonntag".