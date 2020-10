Prvi derbi ACH Volleyju, Krka presenetila Salonit

Ljubljana, 17. oktobra - Ljubitelji odbojke so dočakali prvi derbi najboljših slovenskih odbojkarskih ekip zadnjih let, okrepljenih ACH Volleyja in Calcit Volleya. Na izenačeni tekmi so bili s 3:1 boljši Ljubljančani, ki so tako tudi prevzeli vodstvo na prvenstveni razpredelnici. Na drugi sobotni tekmi 6. kroga je Krka doma presenetila Salonit, zmagala je s 3:2.