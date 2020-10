V Kranju padel eden najstarejših slovenskih plavalnih rekordov

Kranj, 17. oktobra - Plavalci mariborskega Branika so na absolutnem državnem prvenstvu v Kranju dosegli nov slovenski klubski rekord na 4 x 200 m prosto. S 7:35,01 so Jevgenij Aliamovskij, Jure Dolinar, Jan Toman in Martin Bau za 2,37 sekunde izboljšali rekord ljubljanske Ilirije iz leta 2002. Gre za drugi najstarejši slovenski članski rekord v 50-metrskem bazenu.