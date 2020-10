Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrli dve osebi

Lukovica, 17. oktobra - V občini Lukovica sta dve osebi umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Gasilci so ju našli okoli pete ure našli v stanovanjski hiši. Osebi so prinesli na prosto, kjer so jima reševalci nudili pomoč, a je bilo prepozno, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.