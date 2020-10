Zverev in Auger-Aliassime za naslov v Kölnu

Köln, 17. oktobra - Nemec Alexander Zverev in Kanadčan Felix Auger-Aliassime sta finalista teniškega turnirja v nemškem Kölnu. Domači zvezdnik bo skušal priti do 12. turnirske zmage in prve v letošnji sezoni, v finalu bo igral z 20-letnim Auger-Aliassimom, ki v karieri še čaka na svojo prvo lovoriko.