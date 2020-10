V Lombardiji novi protikoronski ukrepi

Milano, 17. oktobra - Oblasti v italijanski deželi Lombardija, ki je februarja postala prvo žarišče pandemije novega koronavirusa v Evropi, so z današnjim dnem še dodatno omejile delovanje barov in med drugim prepovedale vse skupinske amaterske športe. V bogati deželi na severu Italije se namreč, podobno kot drugod po državi in Evropi, soočajo z drugim valom epidemije.