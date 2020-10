Libanonci leto dni po začetku protestov znova na ulicah

Bejrut, 17. oktobra - Leto dni po začetku protivladnih protestov se je na ulicah libanonske prestolnice Bejrut danes znova zbralo na tisoče ljudi. Opremljeni z zaščitnimi maskami, transparenti in zastavami ter ob spremljavi glasbe so se zbrali v središču mesta, od koder so se podali proti pristanišču, kjer se bodo spomnili žrtev avgustovske uničujoče eksplozije.