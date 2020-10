Na Malti podvojitev novih primerov koronavirusa, maske obvezne tudi na prostem

Valletta, 17. oktobra - Na Malti so v zadnjem dnevu potrdili 204 okužbe z novim koronavirusom, kar je skoraj dvakrat toliko kot v petek, ko so poročali o 112 primerih. Zaradi stalnega naraščanja okužb v zadnjih tednih so oblasti na otoku s približno pol milijona prebivalcev naznanile nove ukrepe - s ponedeljkom bodo med drugim zaščitne maske obvezne tudi na prostem.