Aleksandri Podgoršek pet zlatih kolajn

Ljubljana, 17. oktobra - Ritmičarka Narodnega doma Aleksandra Podgoršek je danes na prvi tekmi v nacionalnem gimnastičnem centru po koronski prekinitvi upravičila vlogo favoritinje in prepričljivo osvojila nov naslov državne prvakinje. Lanska podprvakinja je v mnogoboju zbrala 80,950 točke in zmagala z vsemi štirimi rekviziti - z obročem, žogo, s kiji in trakom.