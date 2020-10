Nagrada princese Asturije Morriconeju, Williamsu in Anne Carson

Oviedo, 17. oktobra - Skladatelja Ennio Morricone in John Williams ter kanadska pisateljica Anne Carson so letošnji dobitniki nagrade princese Asturije za umetnost in literaturo. Priznanje, ki jo pogosto označujejo za špansko Nobelovo nagrado, je v petek pod strogimi koronavirusnimi ukrepi podelila španska prestolonaslednica Leonora v Oviedu na severu Španije.