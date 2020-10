V Nemčiji nov rekord v številu okužb; na rdečem seznamu še tri slovenske regije

Berlin, 17. oktobra - V minulih 24 urah so v Nemčiji potrdili 7830 okužb z novim koronavirusom in tako za skoraj 500 presegli rekord iz dneva pred tem, ko so jih našteli 7334. Tako hitro kot te dni se virus v Nemčiji vse od začetka pandemije še ni širil. Oblasti so medtem razširile seznam z vidika covida-19 tveganih območij in nanj uvrstile še tri slovenske regije.