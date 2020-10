Dnevnik o pogajanjih med EU in Londonom (17. 10.)

Ljubljana, 17. oktobra - Aleš Gaube v komentarju Podaljšek za brexit: Grožnje, koncesije in konec pogajanj ugotavlja, da ob približevanju konca prehodnega obdobja, v katerem naj bi EU in Združeno kraljestvo dosegla dogovor o prihodnjih odnosih na vseh področjih, ki so jih v uniji urejali s skupno zakonodajo in ugodnostmi enotnega trga, temperatura na obeh straneh narašča.