PSG ugnal desetčlanski Nimes, Rennes in Dijon z remijem

Pariz, 17. oktobra - V petek sta se v 7. krogu francoske nogometne lige odvila dva obračuna. Aktualni prvaki iz Pariza, PSG, so s 4:0 odpravili Nimes, ki je že zgodaj ostal samo z desetimi nogometaši na zelenici. Rennes in zadnjeuvrščeni Dijon sta se razšla z neodločenim izidom 1:1. Na vrhu lestvice si 15 točk delita zasedbi PSG in Rennesa.