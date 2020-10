Američanke množično proti Trumpu in njegovi kandidatki za vrhovno sodnico

Washington, 18. oktobra - Več tisoč žensk je v soboto v Washingtonu in drugih ameriških mestih protestiralo proti potrditvi konservativne Amy Coney Barrett na položaj vrhovne sodnice ZDA in proti predsedniku Donaldu Trumpu. Demonstracije žensk, ki potekajo že od inavguracije Trumpa leta 2017, so bile tokrat zaradi pandemije koronavirusa manj množične kot sicer.