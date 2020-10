ZDA nekdanjega mehiškega obrambnega ministra obtožile trgovine z mamili

New York, 17. oktobra - Zvezni tožilci so v petek v New Yorku vložili obtožnico proti nekdanjemu mehiškemu obrambnemu ministru Salvadoru Cienfuegosu zaradi trgovanja z mamili in pranja denarja. To naj bi glede na obtožnico počel, ko je bil v vladi predsednika Enriqueja Pena Nieta od leta 2012 do leta 2018.