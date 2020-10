Newyorški borzni indeksi z rahlo tedensko rastjo

New York, 17. oktobra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli teden rahlo napredovali. Trgovanje so čez teden zaznamovala poslovna poročila podjetij, mencanje Washingtona okrog novega stimulacijskega paketa za odpravo posledic pandemije covida-19 in novice okrog napredka ter težav pri razvoju cepiva proti koronavirusu.