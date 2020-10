Delo o letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu (17. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Igor Bratož v komentarju Zgodbe prodajalcev zgodb piše o letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa večinoma potekal virtualno in precej drugače, kot stoletja doslej. Na sejmu so v letih digitalizacije zaplavali v elektronsko založništvo in govorili o digitalnem valu, a so se kljub temu sestajali. Do letos.