Newyorške borze zaključile neenotno

New York, 16. oktobra - Po dveh zaporednih dneh v rdečem, so indeksi na newyorških borzah danes zaključili neenotno. V zelenem sta končala indeks Dow Jones in indeks S&P 500. Vlagatelje je spodbudila predvsem novica, da bi farmacevtska družba Pfizer lahko že novembra zaprosila za dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covidu-19, poročajo nekateri spletni mediji.