Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o rekordnem številu novih potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom, saj je bilo pozitivnih 834 testov, umrle pa so štiri osebe s covidom-19. Poročale so tudi o delnem zaprtju Slovenije. Od danes je v rdečih regijah med drugim omejeno gibanje ter obvezna nošnja zaščitnih mask tudi na prostem.