Protestniki v Ljubljani tokrat spet na kolesih

Ljubljana, 16. oktobra - Protestniki, ki ob petkih v Ljubljani protestirajo proti aktualni oblasti, so znova sedli na kolesa. Tudi tokrat so dogajanje spremljali policisti, ki so skupaj z zdravstvenim inšpektoratom nadzirali spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Popisali so nekatere protestnike pred DZ, do večjih incidentov pa ni prišlo.