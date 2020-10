Prihodnji teden v parlamentu: Zaznamovala ga bo oktobrska seja z odločanjem o ustavnem sodniku in viceguvernerki Banke Slovenije

pripravila Sonja Poznič-Cvetko

Ljubljana, 18. oktobra - DZ bo v ponedeljek začel oktobrsko plenarno zasedanje, ki je razporejeno na šest dni in se bo tako končalo v torek, 27. oktobra. Poslanci bodo med drugim odločali o kandidatih za ustavnega sodnika in viceguvernerko Banke Slovenije, na mizi pa bodo imeli še več vladnih in opozicijskih predlogov ter tudi zakonski predlog državnega sveta.