Potrjenih največ okužb do zdaj, na rdečem seznamu že tričetrt regij

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 16. oktobra - V Sloveniji so v četrtek ob 5196 testih potrdili 834 okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. Mejo 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju sta medtem presegli še pomurska in podravska regija, tako da je na rdečem seznamu devet od 12 regij. Na oranžnem ostajajo primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija.