V Tacnu prva tekma za svetovni pokal

Ljubljana, 17. oktobra - Po številnih težavah zaradi covida-19 in tudi vodostaja bodo organizatorji vendarle spravili pod streho prvo od dveh letošnjih tekem za svetovni pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah. V soboto se bodo najprej v polfinalu in finalu merili kajakaši, v nedeljo pa še kanuisti.