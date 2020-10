V spomin mrtvim letos tudi prižiganje virtualnih sveč

Ljubljana, 18. oktobra - Bliža se čas, ko se ljudje še pogosteje spominjajo umrlih bližnjih in jim prižigajo sveče. Neprofitni zavod Candela je razvil brezplačno storitev, ki v spomin mrtvim omogoča prižiganje virtualnih sveč. Kot so zapisali, to vsaj malo pomaga ublažiti bolečino ob izgubi, hkrati pa je prižiganje virtualnih sveč dostopnejše in bolj okolju prijazno.