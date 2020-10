Pobudnice Koalicije ustavnega loka s pobudo k sprejemu izrednih ukrepov za zaščito ogroženih skupin

Ljubljana, 16. oktobra - Stranke pobudnice Koalicije ustavnega loka in Jože P. Damijan so vlado pozvale k sprejemu izrednih ukrepov za zaščito najbolj ogroženih skupin prebivalstva in h krepitvi kapacitet za bolnike s covidom-19. Predlagajo povečanje sredstev za sanacijo razmer v javnem zdravstvu, nastalih zaradi epidemije ter pozivajo vlado k izboljšanju komunikacije.