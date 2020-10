Vrh EU izpostavil pomen krepitve strateških odnosov z Afriko

Bruselj, 16. oktobra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju izpostavili pomen krepitve strateških odnosov z Afriko in partnerstva z Afriško unijo, ki temelji na skupnih interesih in deljeni odgovornosti. Afrika je za EU naravna partnerica, to izhaja iz njune geografske, zgodovinske in kulturne bližine ter skupnih vrednot in zavez, so zapisali v sklepe.