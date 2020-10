Sejemski del festivala Tresk danes na Stritarjevi ulici

Ljubljana, 17. oktobra - Sejem v okviru festivala glasbe in založništva Tresk, ki ga organizira Radio Študent, so pred dvema tednoma odpovedali zaradi slabega vremena, izvedli pa ga bodo danes med 10. in 16. uro na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Tradicionalno sejmišče domačih glasbenih založnikov bo prilagojeno trenutnim razmeram, so zapisali na Facebook strani.