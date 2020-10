Evropsko združenje novinarjev po Janševem tvitu pozvalo h koncu demonizacije javnih medijev in novinarstva

Bruselj, 16. oktobra - Evropsko združenje novinarjev (EFJ) je "zgroženo ob zadnjem napadu premierja Janeza Janše na Slovensko tiskovno agencijo (STA)". Tako so zapisali po četrtkovem Janševem tvitu, v katerem je STA označil za nacionalno sramoto. "Ta demonizacija javnih medijev in novinarstva se mora končati," so še dodali.