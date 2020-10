Ljubljana, 16. oktobra - Podjetje Mercator je iz prodaje odpoklicalo čokolado Finesse, lešnik-rozine, 80 gramov. Čokolado so odpoklicali zaradi možnosti tujka v izdelku, so sporočili iz podjetja Mercator.

Lot oznaka izdelka je L2015611 3850334343062, rok uporabe pa 4. junij 2021. Podjetje Mercator vse kupce prosi, da izdelke ne uživajo in jih vrnejo v prodajalno, kjer so jih kupili. Povrnili jim bodo kupnino ali izdali dobropis, so še sporočili.