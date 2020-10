Svetovni dan hrane v znamenju pozivov k zmanjšanju lakote v svetu

pripravil Jernej Šmajdek

Ljubljana/Rim, 16. oktobra - Svetovni dan hrane, ki vsako leto poteka na rojstni dan Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO), je letos, ko FAO praznuje tudi 75-letnico ustanovitve, posvečen ozaveščanju in izvajanju aktivnosti za zmanjšanje lakote v svetu ter zagotavljanju raznolike in kakovostne hrane za vse. Za lakoto po oceni FAO trpi 690 milijonov ljudi.