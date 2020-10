Božiču kvalifikacije, Savšek in Kuder Marušič druga

Tacen, 16. oktobra - Ob strogih higienskih ukrepih se je v Tacnu začela tekma za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer so v Ljubljani tekmovalci iz 17 držav, tako da so bile današnje kvalifikacije zgolj formalnost, saj so vsi napredovali v sobotni in nedeljski polfinale.