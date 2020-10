Za borzo nov miren teden, po rasti izstopala Sava Re in Triglav

Ljubljana, 16. oktobra - Za Ljubljansko borzo je nov teden brez pretresov. Borzni posredniki so opravili za 3,38 milijona evrov poslov, najbolj prometne so bile delnice Krke, ki so se podražile za 1,7 odstotka. Po rasti sta med prometnejšimi delnicami izstopala Triglav in Sava Re. Indeks SBI TOP je na tedenski ravni pridobil 0,3 odstotka.