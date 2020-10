V četrtek okužbe v 147 občinah, brez potrjene okužbe le še tri občine v državi

Ljubljana, 16. oktobra - V četrtek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 147 občinah. V Ljubljani je bilo 115 primerov, delež trenutno okuženih je tam 0,294 %. V Kranju so potrdili 51 okužb, v Škofji Loki 37. Najvišji delež aktivnih okužb imajo Črna na Koroškem (0,884 %), Mežica (0,871 %) in Šentjernej (0,824 %). Brez potrjene okužbe so le še tri občine.