Teniški turnir v Limogesu odpovedan

Limoges, 16. oktobra - Ženski teniški turnir WTA v Limogesu je odpovedan, so sporočili francoski prireditelji. Razlog za odpoved turnirja, ki bi moral biti na sporedu med 14. in 20. decembrom, sta premajhno število prijav kakovostnih igralk in zdravstveni ukrepi pred prvim turnirjem za grand slam v začetku prihodnjega leta, odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu.