Ljubljanski mestni svetniki v ponedeljek o strategiji razvoja kulture

Ljubljana, 18. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji med drugim obravnavali predlog strategije razvoja kulture 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027. Strategija, ki je bila poleti v javni obravnavi in bila predstavljena na javni tribuni, je četrti strateški dokument, s katerim določajo cilje, ukrepe in aktivnosti Mola na področju kulture.