SBI TOP ob skromnem prometu zaključil z rastjo

Ljubljana, 16. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SBI TOP je danes ob skromnem prometu zabeležil rast. Zvišal se je za 0,76 odstotka in se oblikoval pri 839,52 točke. Borzni posredniki so opravili le za 434.230 evrov poslov, med delnicami, ki so se dražile, pa so bile tudi delnice Cinkarne Celje.