Vrh EU obžaluje provokacije Turčije v vzhodnem Sredozemlju

Bruselj, 16. oktobra - Voditelji članic EU so danes izrazili obžalovanje zaradi novih enostranskih in provokativnih dejanj Turčije v vzhodnem Sredozemlju, vključno z nedavnimi dejavnosti raziskovanja morskega dna, ter potrdili vso solidarnost z Grčijo in Ciprom. Ankaro so pozvali, naj si prizadeva za zmanjšanje napetosti, piše v sprejetih sklepih.