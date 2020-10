Delovati začenja drugo nacionalno omrežje DAB+

Ljubljana, 16. oktobra - Danes začenja delovati tretje omrežje DAB+, ki je obenem drugo z nacionalno pokritostjo pod oznako multipleks R2. Novi multipleks je razdeljen na vzhodno in zahodno regijo, vanj pa so že vključeni regionalni radijski programi in programi narodnostnih skupnosti, ki delujejo v okviru Radiotelevizije Slovenija (RTVS).