Odbor DZ za zagotovitev pitne vode v Kanalu ob Soči

Ljubljana, 16. oktobra - Člani matičnega odbora DZ so vlado pozvali, naj preveri razpoložljiva evropska sredstva za zagotovitev pitne vode v Kanalu ob Soči. Večinoma so se strinjali, da ne gre za črno-belo problematiko, civilno iniciativo, podjetje Salonit Anhovo in občino pa so pozvali predvsem k sodelovanju.