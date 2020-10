V pandemiji covida-19 novi rekordi na Češkem, Slovaškem, v Ukrajini in Bolgariji

Praga/Bratislava/Kijev/Sofija, 16. oktobra - Na Češkem so v minulem dnevu potrdili 9721 okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord, a tega so Čehi zdaj že vajeni, saj vse višje in višje številke beležijo že vse od začetka septembra. O novem rekordu, zadnjem v vrsti, medtem danes poročajo tudi s Slovaške, Ukrajine in Bolgarije.