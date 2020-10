Le še tri regije v državi niso na rdečem seznamu

Ljubljana, 16. oktobra - Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so mejo 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli v devetih od 12 regij. Dodatno sta se na seznamu rdečih znašli še pomurska in podravska regija, na oranžnem seznamu pa ostajajo primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija.