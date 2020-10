Junak akcijskih filmov Jean-Claude Van Damme dopolnil 60 let

Bruselj, 18. oktobra - Igralec, ki je v 80. in 90. letih blestel v akcijskih filmih, Jean-Claude Van Damme, danes praznuje 60. rojstni dan. Belgijca, ki je nase opozoril z borilnimi veščinami in se uveljavil kot šampion v karateju in kikboksu, se je kmalu prijel vzdevek Mišice iz Bruslja. V filmskem svetu je uspel ravno zaradi omenjenih adutov.