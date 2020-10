Najlepši in najgostoljubnejši kraji so Velenje, Slovenj Gradec in Cerklje na Gorenjskem

Ljubljana, 18. oktobra - Turistična zveza Slovenije (TZS) je v soboto razglasila letošnje dobitnike priznanj v akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna. Med večjimi mesti je kot najbolj urejeno in gostoljubno že drugič zapored izstopalo Velenje, med srednjimi prav tako drugič zapovrstjo Slovenj Gradec, med manjšimi pa Cerklje na Gorenjskem, so zapisali na TZS.