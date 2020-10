Belokranjski Krajinski park Lahinja bogatejši za učno pot Nerajski lugi

Črnomelj, 16. oktobra - Črnomaljska občina in partnerji te dni končujejo dvoletni projekt obogatitve ponudbe Krajinskega parka Lahinja. Projekt Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi jih je stal nekaj več kot 130.000 evrov, pri čemer bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pokril štiri petine upravičenih stroškov, so danes sporočili iz Črnomlja.