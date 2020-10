Disney dopolnil opozorila glede rasizma v svojih klasičnih filmih

Los Angeles, 16. oktobra - Disney je opozorila glede rasističnih vsebin, ki jih je svojim klasičnim filmom dodal lani, dopolni z močnejšimi sporočili, poroča britanski BBC. Na platformi pretočnih vsebin Disney Plus imajo odslej animirani filmi, kot so Dumbo, Peter Pan in Knjiga o džungli, dodana opozorila o stereotipih.