Regija na severu Grčije v karanteni

Atene, 16. oktobra - Grške oblasti so za regijo Kozani na severu države, v kateri živi okoli 150.000 prebivalcev, odredile karanteno z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa. Med drugim so tam od danes obvezne zaščitne maske tudi na prostem, zaprli pa so restavracije, frizerske salone in trgovine.