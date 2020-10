V galeriji Levy Gorvy v New Yorku razstava Michelangela Pistoletta

New York, 19. oktobra - V galeriji Levy Gorvy v New Yorku so odprli veliko razstavo del mednarodno priznanega italijanskega sodobnega umetnika Michelangela Pistoletta. Postavitev prikazuje njegove instalacije, obiskovalce pa popelje skozi eno najvplivnejših umetniških praks od povojnega obdobja do danes. Umetnik jo je zasnoval posebej za ta galerijski prostor.