Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 16. oktobra - V četrtek je nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov zapadlo od 10 do 20, v visokogorju tudi do 40 centimetrov snega. Meja sneženja je bila zjutraj nad 1600 metri, čez dan se je spustila do okoli 1300 metrov, popoldne je snežilo tudi v nekaterih alpskih dolinah, a jih je večinoma le pobelilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.